الديهي: أكاذيب أردوغان بشأن "كشف غاز" ضخم هدفها الدعاية الانتخابية

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن علاقة وثيقة تربط تنقيب الحكومة التركية عن حقول الغاز بالدعايا الانتخابية، حيث دائمًا ما يتم الإعلان عن انتخابات عقب تلك الاكتشافات النفطية، وتكرر ذلك 8 مرات من قبل، موضحًا أن اكتشافات حقول الغاز "فخ انتخابي" حيث تأتي كنوع من الدعايا الانتخابية لدغدغة مشاعر الأتراك الناخبين.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن الجمعة، اكتشاف أكبر حقل غاز بتاريخ البلاد في البحر الأسود، باحتياطات تقدر بـ320 مليار متر مكعب، في حين أقرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن تركيا تبالغ في إعلانها في ضوء تدني أسعار الغاز عالميًا.

أردوغان يعلن اكتشاف أضخم حقل غاز في تاريخ تركيا.. والديهي: العب غيرها

وسخر "الديهي"، خلال برنامجه "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "تن"، من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اكتشاف أضخم حقل غاز في تاريخ تركيا، يقع في البحر الأسود، باحتياطات تقدر بـ320 مليار متر مكعب، قائلًا: "إلعب غيرها".

وأوضح الإعلامي، أن اكتشافات حقول الغاز التركية "أكذوبة متكررة" تهدف لاكتساب المزيد من أصوات الناخبين، كما أن وكالة اقتصادية أمريكية علقت على الاكتشاف التركي قائلةً: "حقل الغاز لن يشفي الاقتصاد التركي"، منوهًا بأن الدولار ارتفع بعد إعلان أردوغان مقابل الليرة التركية.