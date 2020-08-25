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محمود مسلم

رئيس بوتاجاسكو يتفقد بعض مستودعات محافظات الصعيد

كتب:

مارينا روؤف
06:20 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
رئيس بوتاجاسكو يتفقد بعض مستودعات محافظات الصعيد

رئيس بوتاجاسكو يتفقد بعض مستودعات محافظات الصعيد

تفقد المهندس عمرو المتولي، رئيس مجلس الإدارة والعضو االمنتدب لشركة بوتاجاسكو بعض محافظات صعيد مصر شملت كلا من محافظتي سوهاج وقنا. 

واستهل رئيس الشركة الجولة بمحافظة قنا قام فيها بتفقد مستودع قنا الذي يعد أكبر مستودع بالمحافظة، حيث توزع الشركة حوالي 450 األف أسطوانة شهريا بالمحافظة. 

وزار محافظة سوهاج حيث تفقد فيها مصنع تعبئة البوتاجاز بالمحافظة واطمأن على سير العمل هناك.

وقال إن مصنع سوهاج يقوم بتعبئة حوالي 56 ألف أسطوانة منزلية و3 آلاف أسطوانة تجاري يوميا، ويقوم مصنع تعبئة البوتاجاز بسوهاج بخدمة كلا من محافظات سوهاج وقنا والأقصر، وتقوم شركة بوتاجاسكو بتوزيع حوالي 265 ألف أسطوانة يومي. 

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