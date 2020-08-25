"الزراعة": 9.4 مليون فدان في حاجة إلى تطوير منظومة الري بها

قال الدكتور علي إسماعيل، أستاذ إدارة الأراضي والمياه وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه بوزارة الزراعة، إن المياه أساس التنمية، لافتًا إلى أن الزراعة تستهلك 80% من مواردها بمصر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر شاشة "DMC": "نعمل على تطوير منظومة الري، واستخدام أساليب الري الحديثة بدلًا من الري بالغمر، ولدينا 9.4 مليون فدان تحتاج إلى تطوير منظومة الري".

وتابع، أن تطوير منظومة الري في حاجة استمرار واستدامة، حتى لا يضطر الفلاحون إلى العودة لاستخدام أسلوب الري بالغمر، وذلك لكي يجرى الحفاظ على المياه، مشيرًا إلى أنه يجرى تطوير منظومة الري في 16 محافظة.