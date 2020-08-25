تعرف على محطات المياه المغذية لـ"العاصمة الإدارية" وتكلفتها

أعلنت وزارة الإسكان، أنها ستعتمد على محطتي مياه الشرب لتغذية العاصمة الإدارية الجديدة، أولهما محطة تنقية مياه الشرب بالعاشر من رمضان، بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميا، والأخرى من محطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة، بطاقة 125 ألف متر مكعب يوم، واللذين تم تنفيذهما كحلول عاجلة لتغذية العاصمة الإدارية الجديدة، وليكونا بدائل استراتيجية مستقبلا بعد الانتهاء من محطة تنقية مياه الشرب الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووفقا لتصريحات رسمية من سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، فإن محطة تنقية مياه الشرب بالعاشر من رمضان، بطاقة 600 ألف م3/يوميا، وتوسعاتها، من المتوقع الانتهاء من الجزء الأول منها قبل 30/6/2021، لتكون الطاقة الإجمالية للمحطة 1.2 مليون م3 يوميا، مشيراً إلى أن توسعات المحطة تغطى الاحتياجات العاجلة للعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن (بدر، والشروق، وجهاز خليج السويس، ومدينتي، وهليوبوليس، والعاشر من رمضان).

ونفذت وزارة الإسكان مسار الخط الناقل للمياه قطر 1000 مم، والذي يسير محازيا للطريق الواصل بين مدينتي العاشر من رمضان وبدر، وتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى بطول 18.2 كم، والثانية بطول 16.3 كم، إضافة لعدد 4 روافع عاملة على الخط، لنقل 100 ألف م3/يوم، وكذا خزانات التكديس بالعاصمة الإدارية الجديدة، والخزانات الاستراتيجية بالمدينة، والتى نُفذت لتستوعب 100 ألف م3 كاحتياجات حالية للمدينة، لحين الانتهاء من محطة تنقية مياه العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال المتبقية قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم مراعاة جميع عوامل التشغيل الآمنة والتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والبيئية بالمحطات والخطوط لضمان التشغيل الآمن، وتوفير مياه شرب مطابقة للمواصفات، وذلك بسرعة توريد معدات المعامل الخاصة بإجراء التحاليل الدورية الخاصة بجودة المياه، والتأكد من مطابقتها لجميع الاشتراطات الصحية.