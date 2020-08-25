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رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يلتقي رئيس قطاع الهندسة الإذاعية

كتب:

أحمد حسين صوان
08:03 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
الهيئة الوطنية للإعلام

الهيئة الوطنية للإعلام

التقى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية المهندس ربيع النجار لبحث عدد من الأمور المتعلقة بالعمل وللوقوف على حالة وجهوزية شبكة وأجهزة الكهرباء بمبنى الوطنية للإعلام.

ووجه زين بالمتابعة المستمرة للتأكد من عمل كافة الأجهزة وخطوط الكهرباء بكفاءة عالية والعمل علي تقوية وتحديث الإمكان التي تتطلب ذلك.

وخلال الاجتماع وجه حسين زين التحية والشكر لقطاع الهندسة الإذاعية لما بذلوه من جهد وبشكل سريع في إصلاح العطل المفاجئ بكهرباء بلاتوه برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على شاشة القناة الأولى الذي حدث بالأمس وجاء نتيجة للأحمال الزائدة على لوحة المفاتيح الخاصة بإضاءة ديكور البرنامج.

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