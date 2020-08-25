مصادرة "شيش" ومعدات مقاهي لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالمنصورة

شنت رئاسة حي غرب المنصورة، بمحافظة الدقهلية، برئاسة المحاسب محمد عبد الباقي، رئيس الحي، حملة تفتيشية على المقاهي والكافيهات، للتأكد من الامتثال للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

قاد الحملة إبراهيم أبو النيل مدير المتابعة، وأحمد نشأت مسؤول الإشغالات بالوردية المسائية.

واستهدفت الحملة منطقة المشاية السفلية وشارع الجمهورية، وأسفرت جهودها عن مصادرة المعدات الخاصة ببعض المقاهي، وذلك لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة من رئاسة مجلس الوزراء، وعدم الالتزام بترك مسافة مناسبة من جميع الاتجاهات حول كل طاولة.

وشدد رئيس حي غرب المنصورة علي تكثيف الحملات للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، والتأكد من ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر.