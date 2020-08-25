حبس مدير إدارة هندسية وباحث لتلقيهما رشوة نصف مليون جنيه بالضبعة

قررت النيابة العامة بمطروح، حبس مدير الإدارة الهندسية بالضبعة، وباحث قانوني بمجلس المدينة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهما متلبسين بتلقي رشوة نصف مليون جنيه.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد أعلن أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت، اليوم، القبض على كل من "ع.ع"، مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح، و"أ.ر"، باحث قانوني، بذات المدينة، لقيام المتهم الأول وبوساطة المتهم الثاني بطلب وتقاضي مبلغ 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مفوض شركة النصر للإسكان والتعمير، وهي الشركة المسؤولة بتكليف من اللجنة العليا للتحفظ على الأموال بإدارة أصول إحدى شركات القطاع الخاص المالكة لقرية سياحية بالساحل الشمالى.

وقال "شعيب" إن الرشوة كانت مقابل قيام المتهمين بعمل من أعمال وظيفتهما، والمتضمنة اتخاذ إجراءات إصدار خطاب من مجلس مدينة الضبعة إلى شركة كهرباء البحيرة، يتضمن الموافقة على تغيير العداد الكهربائى للقرية من عداد للغرض الإنشائي إلى عداد دائم، مشيرًا إلى ضبط المتهمين متلبسين بتقاضي مبلغ الرشوة المتفق عليه داخل محطة وقود مجاورة لإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، وتحرير محضر بالواقعة.

وأكد محافظ مطروح استمرار جهود أجهزة الدولة فى المتابعة والرقابة والضرب بيد من حديد في مواجهة أي محاولات للفساد، واستغلال الوظيفة العامة في أي أعمال غير قانونية، مع تطبيق جميع الإجراءات الرادعة، حفاظًا على المصلحة العامة والمال العام.