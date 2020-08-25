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انتحار مهندس شنقا لمروره بأزمة نفسية بالسويس

كتب:

سيد نون
09:04 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
ارشفية

ارشفية

أقدم مهندس شاب، اليوم، على الانتحار في محافظة السويس، شنقًا داخل منزله بقرية العمدة بحي الجناين.

وتلقى مدير أمن السويس، بلاغًا يفيد بمصرع شاب في العقد الثالث من العمر، داخل منزله ببقرية العمدة بحي الجناين.

وذكرت التحريات الأمنية، أن الشاب انتحر بسبب مروره بأزمة نفسية، لافتة إلى أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الماضية.

ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وقررت النيابة العامة عرضها على الطب الشرعي.

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