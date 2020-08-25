لجنة تقييم التحول إلى "ذكية" في زيارة لجامعة السويس

استقبل دكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، أعضاء لجنة تقييم التحول إلى جامعة ذكية، المشكلة من وزارتي التعليم العالي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة دكتور ابراهيم معوض مدير مركز الخدمات الالكترونية، والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، دكتور هيثم حمزة مدير الأبحاث والتطوير وزارة الاتصالات، اليوم، بقاعة الاجتماعات، بمقر الجامعة، بمدينة السلام 1 بحى فيصل.

عقد رئيس الجامعة اجتماعا موسعا لأعضاء اللجنة بحضور نواب رئيس الجامعة، عمداء الكليات، المدير التنفيذي للمعلومات، مديري الوحدات الفرعية لوحدة التطوير المعلومات.

وأووضح "الشرقاوي"، أن هذا الاجتماع يأتي في ظل اهتمام الوزارة بمشروعات التحول إلى جامعات ذكية الذي ينبع من توجيهات القيادة السياسية بضرورة رقمنة مختلف الهيئات والمؤسسات في الدولة وما تقدمه من خدمات للمواطن.

وأشار رئيس الجامعة، إلى ضرورة وضوح الهدف من عملية التحول إلى جامعة ذكية ومكينة الجامعة بالشكل الذي يتناسب مع أهداف الجامعة، كما أكد على ضرورة الاهتمام بالعامل البشري المدرب على تشغيل هذا النظام الرقمي بما يخدم أهداف الجامعة.

أوضح دكتور ابراهيم معوض، أن الهدف من هذه الزيارة، هو لتفعيل بروتوكول التعاون بين وزارتي التعليم العالي، والاتصالات فيما يخص التعاون في تحقيق اكبر قدر من تحول الجامعات المصرية الى جامعات ذكية.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الزيارات للجامعات، هو تحليل الفجوة بين ما هو كائن، وما ينبغي أن يكون، في مجال التحول إلى جامعات ذكية.

فضلا عن محاولة تحقيق أهداف نوعية تتمثل في إنشاء مراكز امتحانات إلكترونية في الجامعات الحكومية، زيادة سرعة وكفاءة الأنترنت بالجامعة، توصيل الكليات بخارج المجمع بتقنية وصلات الفايبر، وزيادة الأجهزة والسيرفرات لتفعيل التطبيقات المختلفة الخاصة بالجامعة.