السيسي عن القمة المصرية الأردنية العراقية: تُلبي طموحات شعوبنا

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته باللقاء المُثمر الذي عُقد اليوم بالأردن الشقيق مع ملك الأردن ورئيس وزراء العراق.

وقال "السيسي"، خلال تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سعدت باللقاء المُثمر الذي عُقد اليوم بالأردن الشقيق مع أخي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وأخي السيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق".

وتابع: "اللقاء يُعبر عن حجم الترابط بين بلادنا الشقيقة، ويُلبى طموحات شعوبنا في تعزيز التعاون العربي المُشترك في كافة المجالات، وأتقدم بجزيل الشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني على حُسن الضيافة والاستقبال".