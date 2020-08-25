الرئاسة: العراق والأردن سألا السيسي عن سر نجاح التجربة المصرية

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الثلاثية التي عُقدت بين مصر والأردن والعراق اشتملت على شقين، موضحًا أن أحدثهما هو شق تنموي عن طريق بحث المشروعات المشتركة التي قد تتم بين الدول الثلاث.

وأضاف راضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الجانب العراقي والجانب الأردنى كانا مهتمين وطرحا استفسارات كثيرة التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص التجربة المصرية التي حدثت خلال آخر 6 سنوات بشكل لافت.

وتابع أن مصر حققت مشروعات قومية كبرى في مجال البنية، خاصة في شبكة الطرق والمحاور والكباري، واستطاعت التغلب على تحدي الكهرباء في زمن قياسي وهناك تطلع كبير لما تم في هذا الأمر والربط الكهربائي والاستفادة من هذا الفائض.

وأردف أن الجانبين الأردني والعراقي استفسرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تجربة المدن الجديدة والإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات وإعادة هيكلة الأجور، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجاب بشكل مركز جدًا وقال إن هناك مسارات جديدة اتبعها، حيث خرج عن النهج التقليدي التي كانت تتبعه مصر، معتمدًا في ذلك على السرعة في التخطيط واتخاذ القرار السريع جدًا والتنفيذ، ما أدى إلى نجاح التجربة المصرية.

وواصل: "مصر كانت مصنفة في المركز رقم 130 على مستوى الطرق عالميًا، لكنها أصبحت في المركز رقم 18 الآن".