التفاصيل الكاملة لضبط ربة منزل جمعت 9 ملايين جنيه خلال شهرين

"أنا قريبي شغال فى الخليج.. هحولكم الفلوس وأغير عملة أقل من البنك، ومش هاخد ضريبة ولا عمولة".. بهذه الكلمات استطاعت ربة منزل، في تكوين تشكيل عصابي، تخصص فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج، وتهريبها.

وتبين من التحريات، أن المتهمة كونت شبكة علاقات داخل وخارج مصر، وضبطت وبحوزتها 9 ملايين جنيه، وأوضحت التحريات، أن المتهمة بدأت نشاطها منذ شهرين تقريبا، قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمة و3 آخرين لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات.

وأكّدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ممارسة (4 أشخاص بينهم ربة منزل- أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية- لاثنين منهم معلومات جنائية)، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق، في مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين، بإحدى الدول العربية، من خلال المتهم الذي يعمل بالخارج، الذي يقوم بدوره بتجميع تلك المدخرات، وإرسالها لاثنين من المتهمين، اللذان يقومان بدورهما بإيداعها بالعملة المحلية باسم ربة المنزل بالبريد المصري.

وحسب التحريات، تتولى ربة المنزل استلامها وتحويلها لذوي العاملين بالدول العربية بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بأسمائهم بالبريد المصري، وذلك مقابل عمولة يتحصل عليها المتهمين، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات، تمّ ضبط ربة المنزل وبسؤالها أقرت بارتكابها للواقعة على النحو المشار إليه بناءاً على تكليف من زوجها (الذي يعمل خارج البلاد)، وأنه يرسل كشوفا لها تتضمن أسماء ذوي العاملين بالخارج المراد توصيل المبالغ المالية لذويهم بالبلاد، وأن حجم تعاملاتها خلال 3 سنوات بلغ نحو (9 ملايين جنيه)، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.