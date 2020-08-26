"بهجت": أمين "السياحة العالمية" أكد أن إجراءات مصر ليست مطبقة بدول كبرى

قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، إن زيارة زوراب بولوليكاشفيلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، كانت إيجابية وإشارة جيدة إلى مكانة مصر السياحية عالميا، وهي تدل على المكانة السياحية العالمية لمصر.

وأضافت بهجت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم مقدمي برنامج "من مصر"، عبر شاشة "CBC"، أن انطباعاته عن الزيارة كانت إيجابية للغاية، وكان منبهرًا بالزيارة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر لعودة السياحة في ضوء أزمة انتشار جائحة كورونا.

وتابعت: "أثنى على العاملين والإجراءات الاحترازية وبشهادته، فإن هذه الإجراءات ليست مطبقة في بعض الدول الكبرى، وهذه الزيارة تؤكد على استمرارية الإجراءات التي اتخذتها مصر منذ البداية".