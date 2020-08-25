"بهجت": زيارة أمين "السياحة العالمية" لمصر إشارة لمكانتها

قالت الدكتورة سهى بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة، إن زيارة رئيس منظمة السياحة العالمية كانت إيجابية وإشارة جيدة إلى مكانة مصر السياحية عالميا، لافتةً إلى أنه أشاد بالإجراءات الاحترازية والجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لعودة السياحة المصرية، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر شاشة "DMC".

وفي وقت سابق، قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن هذه الزيارة تمثل تقديرا كبيرا لمصر وللمقصد السياحي المصري، خاصة أنها أول زيارة له خارج أوروبا منذ جائحة كورونا فبراير الماضي.

وأضاف العناني خلال مؤتمر صحفي بالمتحف المصري الكبير أنه فوجئ بوجود مشاهد عظيمة بالعرض المتحفي للمتحف ستكون مفاجأة للعالم وستحظى بإعجاب الجميع.

وأشار إلى أنه رغم جائحة كورونا وتوقف العمل بشكل كبير في العديد من المشروعات، فإن العمل بالمتحف لم يتأثر وجرى على قدم وساق، موضحا أن المتحف سيكون عامل جذب كبيرا للسياح فور افتتاحه.