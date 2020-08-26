بعد قرار محافظ القاهرة بفتح الحدائق.. أشهر الأماكن وأسعار دخولها

قررت محافظة القاهرة، فتح جميع الحدائق المتميزة والمتخصصة أمام الزائرين، اعتبارا من غد الأربعاء، مع الالتزام التام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت المحافظة في بيان، استمرار أعمال التعقيم والتطهير، وعدم استقبال أكثر من 50% من الطاقة الاستيعابية للحدائق، بالإضافة إلى إلزام الزوار بارتداء الكمامات، والكشف عليهم من خلال كواشف الحرارة لقياس درجة الحرارة.

تستعرض "الوطن" أشهر الحدائق والمتنزهات في القاهرة وأسعار تذاكر الدخول

حديقة الأزهر

واحد من أضخم واهم الحدائق في القاهرة الكبري، زهي تقع على مساحة 800 فدان، وتم افتتاحها للزائرين في عام 2005، حيث استغرق انشائها 7 سنوات

الحديقة متاحة للزيارة ايام السبت والاحد من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 11 مساءً

باقي ايام الأسبوع من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً

سعر بطاقات الدخول للشخص البالغ هو 5 جنيه في ايام الأسبوع و 7 جنيه في العطلات الرسمية.

حديقة الأندلس

واحدة من أقدم الحدائق وأجملها في قاهرة المعز، وهي تطل على برج القاهرة، وساحة دار الأوبرا، وبها أشجار معمرة، يتجاوز عمرها الـ70 عام، وهي تفتح أبوابها أمام الجمهور في تمام الساعة الـ10 صباحًا.

الحديقة اليابانية

من أفضل أماكن التنزه المبنية على الطراز الأسيوي كرمز للحضارات الشرقية، وتضم مجموعة كبيرة من التماثيل.

تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 09:00 صباحًا وحتي الساعة 09:00 مساءً.

أسعار الدخول، 10 جنيه مصري للبالغين.

حديقة الميريلاند القاهرة

تضم مجموعة من الأشجار العتيقة والتماثيل الأثرية، وبها نافورة راقصة مع شلالات مياه، وتحتوى على عدد من المطاعم، ومنطقة ملاهي.

مواعيد العمل، طوال أيام الأسبوع من الساعة 09:00 صباحًا وحتي الساعة 10:00 مساءً.

أسعار الدخول، 20 جنيه مصرى للبالغين.