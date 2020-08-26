"104" مزاد علني في دبي يحقق 36 مليون درهم في لوحات السيارات المميزة 

يذهب عشاق السيارات دائما إلى التميز، ومن الأمور التي تدعو إلى التميز في السيارة، هي أرقام اللوحات الخاصة بها، لذا يتم عقد مزادات علنية، لبيع لوحات السيارات ذات الأرقام المميزة، بمبالغ مالية كبيرة وصلت إرادات المزاد العلني الأخير "104" للارقام المميزة للوحات السيارات الذي أقيم في "دبي"، 36 مليون و224 ألف درهم.

وبحسب موقع " CNN بالعربية" يعد المزاد هو الأول لهيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال العام الجاري 2020، مشيرًا إلى أن لوحة السيارة ذات الرقم (V12) جاءت في قائمة اللوحات الأعلى مبيعًا في المزاد، حيث حققت قدر مالي وصل إلى 7 ملايين درهم (1,9 مليون دولار أمريكي)، كما جاءت لوحة السيارة رقم (S20) في المرتبة الثانية بالقائمة وحققت قدر مالي وصل إلى 4 ملايين و60 ألف درهم (مليون و89 ألف دولار)، ومن ثم جاءت اللوحة رقم (Y66) بالمركز الثالث بالقائمة وحققت 3 ملايين و200 ألف درهم (871 ألف دولار).

https://twitter.com/rta_dubai/status/1297480531878313985

وحسب ما ذكرته هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن هذا المبلغ كبير مقارنة بإرادات اخر مزاد علني في ديسمبر 2019، والتي وصلت إلى 19 مليون درهم أي بزيادة وصلت إلى 83%.

وطرحت الهيئة في مزادها العلني 90 رقماً مميزاً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً، للوحات المركبات المميزة من الفئات: (H-I-K-L-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z)،