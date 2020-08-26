سميرة عبدالعزيز: تزوجت محفوظ عبدالرحمن بدون مأذون "الممثلين شهدوا"

تحدثت الفنانة سميرة عبدالعزيز، عن زوجها السيناريست الراحل محفوظ عبدالرحمن، مشيرة إلى أنها تعرفت عليه من خلال أعماله، وقدمت بعض منها بدون أن تعرفه بشكل شخصي.

وقالت عبدالعزيز، خلال لقائها مع عمرو خليل وريهام إبراهيم في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "cbc"، إنها كانت تعمل كعضو في اللجنة الفنية في المسرح القومي، أرسلوها لمراجعة مسرحية بعنوان "حفلة على الخازوق" لفرقة كويتية، تطلب عرضها على المسرح القومي، وأنها حضرت المسرحية في مسرح سيد درويش، وأعجبتها بشدة، وسألت عن المؤلف لتهنئنه، وقالوا لها إنه موجود في الكويت: "اتغظت لأنها كانت مسرحية كويسة، واتغظت أنه اداها لفرقة كويتية، ومداهاش للمسرح القومي".

وأشارت إلى أنهم عرضوا عليها بعد فترة، المشاركة في مسلسل "عنتر بن شداد"، ووجدت أن اسم المؤلف محفوظ عبدالرحمن، "قلت لهم ده بتاع حفلة على الخازوق"، مضيفة أنها قرأت له مسلسل "محمد الفاتح"، وطلبت منه أن يكبر الدور التي رشحوها له، لكنه رفض وقال لها "عاجبك اعمليه ولو مش عاجبك متعمليهوش، وأنا مبكبرش الدور لحد"، مؤكدة أنها احترمته بشدة، بسبب احترامه لعمله.

وأوضحت أنها قامت ببطولة مسلسل "ليلة سقوط غرناطة"، الذي كتبه عبدالرحمن، وقالت له بعد المسلسل: "يارب نتقابل في عمل جميل زي ده، قالي بقولك ايه متجوزيني، قالت له لا أنا عندي تجربة، وعندي بنت ومش عايزة حاجة تعطلني عن الفن، وهو قالي وأنا برضه زيك، عندي تجربة قديمة، وعندي ولد وبنت، وعايز أعمل فن كويس ونشتغل سوا".

ولفتت إلى أنها ظلت تحكي معه لمدة عام، وتتعرف عليه وتتواصل معه عبر الهاتف الأرضي، وأنها سافرت معه لمدينة سوسة بتونس، لتصوير مسلسل هناك، وطلب منها الزواج هناك، وأخبروه أن الزواج في تونس مدني، وأنه يلزم لزواجهم السفر لمصر أو السفر للسفارة المصرية في العاصمة التونسية، وأن المخرج اقترح عليهم أن يتزوجوا بالإشهار، وبشهادة الموجودين، وحينما يسافروا لمصر يعقدوا قرانهم على يد مأذون.

وتابعت: "أنا اتجوزت محفوظ بدون مأذون، جواز إسلامي وسط كاست مسلسل الكتابة على لحم يحترق، وبعد ما خلصنا بعتنا جبنا بنتي وبنته، وقضوا معانا شهر في تونس".