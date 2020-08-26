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بالأسماء.. مجلس أطباء الأسنان يشكل 19 لجنة فرعية ويفعل آداب المهنة

"مسعد" للإعلام و"خطاب" للمؤتمرات العلمية و"بيومي" للعلاقات الخارجية

كتب:

إسراء سليمان
03:32 ص | الأربعاء 26 أغسطس 2020
مجلس نقابة أطباء الأسنان خلال أول اجتماع له

مجلس نقابة أطباء الأسنان خلال أول اجتماع له

اختار مجلس نقابة أطباء الأسنان، مقررو اللجان الفرعية بالنقابة، خلال اجتماعه الأول، عقب انتخابات التجديد النصفي الجديدة.

وقال الدكتور محمد خطاب، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، ومقرر لجنة المؤتمرات العلمية، إنه تم تشكيل 19 لجنة بالنقابة، وتم تَوزيعها على أعضاء المجلس.

وأكد خطاب، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم اختيار الدكتور عادل شريف كمقرر للجنة المقترحات والشكاوى، والدكتورة صفاء فؤاد، كمقرر لجنة تنظيم مزاولة ومكافحة أدعياء المهنة، والدكتور مجدي بيومي، مقررا للجنة العلاقات الخارجية والصحة العامة ومقرر للجنة fdi. 

وأضاف خطاب، أنه تم اختيار الدكتورة عبير عبداللطيف، كمقررة للجنة تتشيط البحوث والتدريب الفني، والدكتور أحمد فوزي مقررا للجنة المجلة، والدكتور السيد السجاعي مقررا للجنة الفرعيات.

وأشار خطاب، إلى أنه تم تكليفه واختياره كمقرر للجنة المؤتمرات العلمية، والدكتور أحمد مسعد، مقررا للجنة الإعلام، والدكتور أشرف زعلوك، مقررا للجنة الاجتماعية، والدكتور هشام عبدالناصر مقررا للجنة الشباب، وعضو في لجنة القيد بالاشتراك مع الدكتور محمد علاء.

وأوضح أنه تم اختيار الدكتور محمد بدوي كمقرر للجنة النقابة الإلكترونية ومقرر للجنة القانونية، والدكتور عادل الشريف للجنة النوادي والاسكان، والدكتور محسن أبو حسن للجنة آداب المهنة، والدكتورة أميمة المحلاوي مقررة للجنة الرواد، ولجنة التواصل مع الجامعات، والدكتور خالد البدري مقررا للجنة العروض والخدمات.

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