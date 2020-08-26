10 خطوات اتخذتها أوقاف الأقصر قبيل عودة صلاة الجمعة

أعلنت مديرية أوقاف الأقصر، استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير للمساجد، وذلك حفاظًا على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر.

"الوطن"، استعرضت أبرز الإجراءات التي اتخذتها المديرية، قبل تنفيذ قرار الوزارة بعودة صلاة الجمعة، عقب توقف دام 5 أشهر.

1- التأكيد على وضع واستكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها الجمعة.

2- التشديد على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة.

3- منع أي إجازات غير وجوبية لجميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال.

4- الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية وألا يزيد وقت الخطبة عن 10 دقائق والالتزام بموضوع الوزارة.

5- عدم فتح دورات المياه ودور المناسبات وعدم إقامة الجنائز أو زيارة الأضرحة.

6- فتح جميع المساجد الكبرى بشرط الالتزام بضوابط الوزارة، وفي حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف.

7- الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من ارتداء للكمامة.

8- مراعاة التباعد وإحضار السجادة وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة مباشرة.

9- الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط.

10- شن حملات تعقيم وتطهير واسعة للمساجد التابعة ، استعدادا لخطبة الجمعة.