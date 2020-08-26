ريهام السهلي تنقل اعترافات قاضي إخواني منشق: التعليمات من تميم شخصيا

نقلت الإعلامية ريهام السهلي، اعترافات القاضي المنشق عن جماعات الإخوان الإرهابية عماد أبوهاشم، وفضائح عناصر الجماعة الهاربة.

وقالت السهلي، خلال تقديمها حلقة برنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن القاضي المنشق، كشف أن تميم بن حمد أمير قطر، يرصد مكافأت مالية للعاملين بتلك القنوات، مقابل بث الشائعات ضد مصر وغيرها من دول الرباعي العربي "السعودية والإمارات والبحرين".

وأوضحت السهلي، أن القاضي المنشق اعترف أيضًا أن الجماعة تتاجر بالدين، وتفعل أي شيء من أجل الحصول تمويلات من الخارج، في الوقت الذي تعمل فيه لجانهم الإلكترونية، وتخرس الألسنة، عندما يتم فضح الجماعة.

وأشارت "السهلي"، إلى أن القاضي المنشق، تحدث عن جرائم قنوات الجماعة الإرهابية الممولة من أمير قطر تميم بن حمد، التي لا تقتصر فقط على بث الأكاذيب والشائعات، بل أيضًا تضلل المشاهدين، وتمنح ضيوفها ألقابًا، لإيهام المشاهدين بأن الذين يتحدثون في هذه القنوات، من المتخصصين في مجالهم، وهم لا يتعدوا كونهم أعضاء التنظيم الإرهابي، وتتلقى القنوات والبرامج تعليمات من أمير قطر بشكل شخصي لتشويه مصر.