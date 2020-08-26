مصرع صيدلى تناول مادة سامة في ظروف غامضة بأسيوط

لقى صيدلي في بداية الثلاثينيات من عمره مصرعه، إثر تناوله مادة سامة غير معلومة، وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى منفلوط المركزي، تحت تصرف النيابة.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطاراً من مأمورمركز شرطة منفلوط بوصول إشارة من المستشفى المركزي بوصول "شادي محمد عبدالعزيز"، 31 سنة، مقيم بقرية "بني عدي البحرية"، جثة هامدة، وذلك إثر إصابته بتسمم، نتيجة تناوله مادة سامة غير معلومة.

وبالانتقال وسؤال أسرته، أفادوا بعدم معرفتهم سبب وفاته أثناء تواجده في الصيدلية، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيق.