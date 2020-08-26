معارض تركي بارز يعلن إصابته بكورونا

قال وزير الاقتصاد التركي الأسبق، زعيم حزب ديفا العلاج المعارض علي باباجان، إنّ الفحوص الطبية أظهرت إصابته بفيروس كورونا لكنه بصحة جيدة.

وأضاف باباجان، في تغريدة على تويتر، حسب ما نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء: "علمت للتو أنّ نتيجة فحصي للكشف عن كوفيد-19 جاءت إيجابية. أحمد الله، أنا في حالة جيدة حاليا. أطبائي قالوا إنّي أحتاج للبقاء بالعزل مع أسرتي لبعض الوقت. سأواصل عملي من المنزل".

يذكر أنّ باباجان 53 عاما والذي شغل من قبل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، استقال من حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان في يوليو من العام الماضي بسبب "اختلافات عميقة" بشأن توجه الحزب الذي ساهم في تأسيسه، وفي مارس شكل حزبه السياسي المنافس.

وارتفع إجمالي الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد في تركيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع تراجع الحكومة عن إجراءات كبح التفشي من أجل دعم الاقتصاد.