وزير النقل: سنعمل على "تدوير الطرق" بما يقلل تكلفة "الرصف والصيانة"

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الشركات العاملة في مجال الطرق بمصر تتخذ إجراءات لتوريد معدات تدوير الطرق، بهدف رفع كفاءة الطرق، وتقليل التكلفة المالية لمشروعات رصف الطرق القائمة بالفعل، بما يؤدي لتحقيق الاستفادة من طبقات الرصف الحالية.

وأضاف "الوزير"، في تصريحات له عقب استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء له اليوم بحضور وزير التنمية المحلية، أن المرحلة الأولى من مشروع رصف الطرق المحلية بالمحافظات، تتكلف 2 مليار جنيه، وتضم 12 محافظة، بإجمالي 197 مشروعاً، بأطوال تصل حتى 827.5 كيلومتر.

وتشتمل قائمة الـ"12 محافظة" على كل من: "كفر الشيخ، والبحيرة، والشرقية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، ودمياط، والقليوبية، والجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا".

ولفت إلى الموافقة على تخصيص 5 مليارات جنيه لمحافظات المرحلة الثانية من مشروع رصف الطرق المحلية بالمحافظات، وأنه يجري التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتحديد أسبقيات التنفيذ لـ15 محافظة، وتخصص لها 3.5 مليار جنيه.