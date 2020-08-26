طوارئ في ويسكونسن الأمريكية بسبب أعمال شغب

أعلن حاكم ولاية "ويسكونسن" الأمريكية، توني إيفرز، حالة الطوارئ بسبب أعمال الشغب التي شهدتها ولايته خاصة، عقب إطلاق الشرطة النار على رجل من أصول أفريقية (من أصحاب البشرة الداكنة).

وقال إيفرز في تصريحات له، حسب ما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية الأربعاء، إنّه سيأمر بزيادة عدد جنود الحرس الوطني المنتشرين في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن الأمريكية من 100 إلى 250 خاصة عقب أعمال النهب والحرق التي وقعت أمس الثلاثاء .

وشهدت مدينة كينوشا اشتباكات بين الشرطة وبين المتظاهرين الذين تحدوا فرض حظر التجول المعلن، ما أدى إلى إصابة جايكوب بليك -وهو أمريكي من أصل أفريقي- برصاص أحد عناصر الشرطة.

وفتحت السلطات في ولاية ويسكنسن الأمريكية تحقيقا، وأوقفت شرطيين عن العمل، وذلك بعد إصابة بليك بعدة رصاصات في ظهره، في واقعة أدت لانطلاق احتجاجات وفرض حظر تجول محلي.