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وحدة للغسيل الكلوي بمستشفى سيدي سالم بالجهود الذاتية

كتب:

سمر عبد الرحمن
10:14 ص | الأربعاء 26 أغسطس 2020
تطوير مستشفى سيدى سالم بكفر الشيخ

تطوير مستشفى سيدى سالم بكفر الشيخ

أعلن مدير مستشفى سيدي سالم المركزي بكفر الشيخ، الدكتور صلاح زغلول، عن إنشاء وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بالمستشفى، مؤكداً أن تم الانتهاء من تجهيز الوحدة تمهيداً لافتتاحها في أقرب وقت، بحضور محافظ كفر الشيخ ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأضح مدير المستشفى أنه تم إنشاء وحدة الغسيل الكلوي وتجهيزها بالمعدات المختلفة من خلال الجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية، مشيراً إلى أن تم تركيب المصعد الكهربائي الخاص بمبنى الطوارئ، والذي يخدم العمليات والحضانة والعناية المركزة لأقسام الباطنة والأطفال وقسم الجراحة وقسم النساء والتوليد والتعقيم المركزي.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تركيب المصعد، وبدأ تشغيله تجريبياً، رغم أنه لم يتم تسليمه إلى إدارة المستشفى بشكل رسمي، كما أشار إلى أنه جرى تجهيز مكان المصعد الكهربائي الخاص بوحدة الغسيل الكلوي الجديدة، حيث تم إنشاء المكان المخصص له، ويجري الاتفاق على توريده للمستشفي وتركيبه.

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