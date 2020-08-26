التعليم العالي تدرس مد موعد تسجيل رغبات المرحلة الأولى للتنسيق

قال السيد عطا، المشرف العام على التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ مد باب التسجيل لرغبات المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2020 جار دراسته، موضحا أنّ الوزارة بصدد رصد عدد المسجلين للرغبات لطلاب الثانوية العامة من شريحة المرحلة الأولى، ومعرفة عدد غير المسجلين حتى الآن.

وأكد عطا، لـ"الوطن"، أنّه خلال ساعات سيتم اتخاذ قرار بمد الوقت لتسجيل الرغبات بعد السابعة مساء اليوم من عدمه، بعد حصر أعداد المسجلين للرغبات، موضحا أنّ إجمالي عدد طلاب المرحلة 149 ألفا و685 طالبا.

وناشد عطا، طلاب الثانوية العامة، بالإسراع بتسجيل رغبات الاختيار للكليات للعام الجامعي الجديد من طلاب المرحلة، مؤكدا أنّ المرحلة الثانية ستنطلق عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق فور إعلان الحد الأدنى المقرر لها.

وانطلقت السبت الماضي أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألفا و855 طالبا، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألفا و665 طالبا، و327.5 درجة فأكثر للأدبي بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألف و165 طالبا، ليصل إجمالي طلاب المرحلة إلى 149 ألفا و685 طالبا.