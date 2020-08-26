الحداد: سنصل إلى صفر إصابات بكورونا حال التزام المواطنين بالإجراءات

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن مصر تخطت فترة ذروة فيروس كورونا، ولكن هناك دولا أخرى بعد انتهاء ذروتها، حدثت زيادة في أعداد الإصابات بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ولكن هذه ليست موجة ثانية، مؤكدا أنه لا يوجد على مستوى العالم حتى الآن موجة ثانية حدثت لأي دولة.

وأضاف الحداد، خلال حواره مع الإعلامي محمد الشاذلي، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن ما يحدث في دول العالم من انحسار الإصابات وبعد ذلك زيادتها هي موجات ارتدادية للموجة الأولى بسبب تخفيف الحظر أو الإجراءات الحكومية في بعض المناطق.

وتابع، أنه يمكننا القول بحدوث موجة ثانية عندما نصل لصفر إصابات وينتهي الوضع الوبائي ونفاجأ بعدها بزيادة في الأعداد لكن طالما أن هناك إصابات جديدة وتخفيف إجراءات سيظهر إصابات بشكل أكثر لكن عندما يتم تشديد الإجراءات والتزام المواطنين بالكمامات سنصل إلى صفر إصابات حادة ومن الممكن بعد شهر من الآن نسجل صفر إصابات في حالة الالتزام المواطنين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وذلك لأن الفيروس قد يتحول إلى فيروس موسمي مثل الإنفلونزا ويكون ضعيفا.