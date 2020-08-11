"المصل واللقاح": زيادة إصابات كورونا امتداد للموجة الأولى

كشف الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، السبب الرئيسي وراء زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدا أن الإصابات ارتفعت بسبب عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات، أو ترك مسافات آمنة بينهم، لافتا إلى أن زيادة الإصابات الآن ليس بموجة ثانية.

وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، أن ما يحدث هو امتداد للموجة الأولى، وأنه إلى الآن ليس هناك مؤشر علمي، يؤكد حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، ونحن لا نزال داخل الموجة الأولى من فيروس كورونا.

وأشار مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إلى أن الموجة الحالية هي موجة داخل الموجة الأولى، وهذا حدث نتيجة تخفيف الإجراءات الاحترازية والوقائية، مؤكدًا أن الكمامات والإجراءات الاحترازية، ستظل متواجدة معنا حتى بعد ظهور لقاح لفيروس كورونا، وذلك لأن هذا الفيروس سريع الانتشار.