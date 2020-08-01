المصل واللقاح: المواطنون متكاسلون في تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إنّ استمرار منحنى اإصابات كورونا نحو الانخفاض، مرهونا باستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية دون استهانة، موضحا أنّ هناك بعض التكاسل من المواطنين بتطبيقها حاليا، إذ اعتقد البعض أن الفيروس انتهى، بينما انخفضت حدته وانتشاره لكن لم ينته.

وأضاف الحداد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أنّه يعتقد أننا ما زلنا في الموجة الأولى، والدول التي يحدث فيها ارتفاع في الإصابات هي دول لم يحدث فيها ارتفاع للإصابات قبل ذلك، أو دول حدث بها تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية فعاد الفيروس لنشاطه.

وأشار إلى أنّ الولايات المتحدة شهدت تراخٍ وتهاون منذ بداية الأزمة، ما أدى لانتشار كبير للفيروس هناك، لافتا إلى أنّ حدة أو عدد الوفيات يختلف لتعرض كل دولة بفصيل معين من الفيروس أو جرعة فيروسية معينة، مؤكدا أنّ ارتداء الكمامة يحمي بنسبة كبيرة من الفيروس.