القبض على صاحب قناة فضائية بحوزته أدوية مغشوشة في الدقي

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، إنشاء وإدارة أحد الأشخاص قناة فضائية كائنة بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة "دون ترخيص".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر القناة وبتفتيش المقر تمّ ضبط: وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج مونتاج يتم من خلالها رفع المحتوى الإلكتروني عبر الإنترنت على شاشة القناة وكذا محمل عليها نظام تشكيل مقلد، جهازا راوتر لرفع المحتوى الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج محمل عليها الأغاني التي يتمّ بثها على القناة، إضافة العديد من الإعلانات للعديد من المنتجات مجهولة المصدر، وحدتا تخزين خارجية محمل عليها إعلانات لمنتجات مجهولة المصدر ومصنفات عبارة عن أغاني وكليبات دون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق، 10 هواتف محمول يتمّ استخدامها كول سنتر حيث تعرض على شاشة القناة من خلال الاتصالات، ضبط كمية كبيرة من المنتجات الدوائية مجهولة المصدر ودون تصريح من وزارة الصحة وتعرض صحة المواطنين للخطر.

تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.