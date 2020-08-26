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محمود مسلم

ضبط 19 شخص لممارستهم أعمال التسول بالطريق العام.. بينهم 6 مسجلين خطر

كتب:

الوطن
10:52 ص | الأربعاء 26 أغسطس 2020
المتهمين

المتهمين

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال الأحداث لما لها من آثار إجتماعية.. فقد قامت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بحملة أمنية مكبرة بدائرتى قسمى شرطة (بولاق الدكرور ، الطالبية) بمحافظة الجيزة ، إستهدفت ضبط مرتكبى أعمال التسول وإستجداء المارة بالطريق العام .. حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (19) شخص لممارستهم أعمال التسول، من بينهم عدد (6) من ذوى المعلومات الجنائية والمحكوم عليهم ، وإستغلالهم لعدد (8) أطفال فى أعمال التسول وإستجداء المارة للإستفادى المادية والتربح من خلالهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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