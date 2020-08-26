المصل واللقاح: 90% من مرضى كورونا الآن بدون أعراض

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن 80 أو 90% من مرضى كورونا الآن هو بدون أعراض أو بأعراض بسيطة، مضيفا أن المواطنين فهموا البروتوكول العلاجي ويتعاملون بالعزل المنزلي في الحالات البسيطة، والخوف والهلع الذي كان لدى المواطنين في الفترة السابقة بدأ يقل فتخلوا عن بعض الإجراءات، ولكن من الممكن أن يكون خطرا للغاية على كبار السن، خاصة أننا ما زال لدينا وفيات.

وأكد "الحداد"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الشاذلي، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ فترة أثناء افتتاح محطة المترو، شدد على استمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية للمواطنين حتى نصل لصفر إصابات والحفاظ على ذلك حتى إيجاد لقاح لهذا الفيروس.

وتابع، "الحداد"، أنه حتى تنتهي هذه المرحلة، وفإن شرط انتهاء فيروس كورونا، وهو التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون بها، مشيرا إلى أن الوفيات لها مدلول خطير للغاية "عاوزين نصل لصفر وفيات وليس إصابات لأنه قد يظهر فيروس كورونا بصورة خفيفة أو متوسطة كالبرد والإنفلونزا ولكن حدته في الوفيات، وعندما نصل لصفر وفيات يمكننا الاطمئنان".