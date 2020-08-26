الحداد: اللقاحات لا تعطي مناعة بنسبة 100% لكنها تحمي من المضاعفات

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن اللقاحات لا تعطي مناعة بنسبة 100%، لكنها قد تعطي حماية من الدخول في المضاعفات، بما يعني أنها قد لا تجعل الشخص يصاب بالفيروسات أو تكون أعراضها بسيطة إذا أصيب بها.

وأضاف "الحداد"، خلال حواره مع الإعلامي محمد أبو زيد، في برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن أبحاث 4 لقاحات خاصة بفيروس كورونا وصلت إلى نتائج جيدة للغاية، هي اللقاح الأمريكي واللقاح الصيني ولقاح أكسفورد واللقاح الروسي.

وتابع: "ما أعلن عن الدراسات بخصوص اللقاح الروسي لم يعلن بصورة واضحة، حيث جرى تطبيق مرحلة فاعلية اللقاح على نطاق محدود من العينات، وهو لا يكفي لإثبات فاعلية أي لقاح، ولكن يجب الدخول في المرحلة الثالثة، من حيث التجربة على نطاق واسع جدًا من أجناس وأعمار مختلفة، على الآلاف من البشر، لقياس مدى فاعليته واستمراريته، وبعدها يجرى الإعلان عن المرحلة الرابعة، وبالتالي لا يستطيع أحد الحكم على مدى نجاح العقار الروسي من عدمه، والتسرع السياسي والاقتصادي، قد يكون وراء الإعلان المبكر عن اللقاح الروسي".