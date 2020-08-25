وزير الأوقاف: لا حرج على هؤلاء الأشخاص في أداء صلاة الجمعة بالمنزل

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه في الفترة الحالية لا يجب خروج كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، أو من لديه شك في إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أو المصاب بالفيروس، مضيفًا: "لو حد تخوف إنه ينزل حتى لا يُصاب بالفيروس لا حرج عليه".

وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه حال خروج كل المواطنين لأداء صلاة الجمعة، أو خروج المعتادين على صلاة الجمعة للمساجد، ستملأ المساجد وسيكون من الصعب تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

وتابع: "لو شخص صلى في البيت بنية إنه يساهم في تحقيق التباعد الاجتماعي في المسجد لا حرج عليه، لو نزل البيت ولقى المسجد امتلأ وفقا لإجراءات التباعد وطلع صلى في البيت تاني لا حرج عليه"، مؤكدًا أن هناك حملة نظافة واسعة في كافة مساجد الجمهورية استعدادًا لأداء صلاة الجمعة بالمساجد 28 أغسطس.

وأكد وزير الأوقاف أنه أمر باستكمال علامات التباعد الاجتماعي على السجاد داخل المساجد، فالكثير من المساجد كانت قد وضعت علامات التباعد في وسط المسجد خاصة أن صلوات الفرض العادية ليس بها تكدس داخل المسجد وكانت العلامات الارشادية قليلة، بينما من المتوقع أن تمتلئ المساجد في الجمعة.