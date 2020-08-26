مصدر بـ "الصحة": مصر تبدأ في إنتاج لقاح كورونا الصيني عقب توقيع الاتفاق مع بكين

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن الاستعداد في بدء إنتاج لقاح فيروس كورونا في خطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ( فاكسيرا ) التابعة لوزارة الصحة والسكان، عقب توقيع الاتفاق مع الصين، مشيرا إلى أن هناك اتفاقية بين الجانبين الصيني والمصري للحصول على اللقاح الصيني فور ثبوت فعاليته وأمانه.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن هناك وفد صيني سيتولى الإشراف على خطوط الإنتاج في مصانع فاكسيرا للتأكد من مدى جاهزيتها لإنتاج اللقاح، لافتا إلى أن الصين في المرحلة الثانية من التجارب السريرية من اللقاح وفي انتظار التجارب.

وأضاف المصدر، أن هناك تعاونا وتبادل خبرات بين اللجنة لمكافحة فيروس كورونا بالوزارة والجانب الصيني للاطلاع على آخر مستجدات فيروس كورونا وما توصلت إليه الصين في مجال إنتاج اللقاح والبروتكولات الخاصة بالعلاج.

وكشف المصدر تفاصيل لقاء السفير الصيني بالدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان والذي عقد أمس، وقال إن السفير الصيني دعا الوزيرة لزيارة دولة الصين لحضور مراسم توقيع اتفاقية التعاون في تصنيع لقاحات فيروس كورونا وتفقد مصانع إنتاج اللقاحات الشهر المقبل.

وأوضح أن الحكومة الصينية ترحب كثيرا بما قامت به الحكومة المصرية وإدراتها لأزمة فيروس كورونا وحرصها على شعبها في المقام الأول وصحته من خلال الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية ومتابعة التنفيذ.