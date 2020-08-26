"عشش السودان" من مأوى للحيوانات الضالة ومقالب للقمامة إلى مساكن آمنة

بدأت محافظة الجيزة تنفيذ المرحلة الرابعة لمشروع تطوير عشش شارع السودان للقضاء على العشوائية والمناطق غيرالآمنة وتسكين قاطنيها بأماكن معيشة جديدة وآمنة من خلال إنشاء عمارات سكنية بنفس الموقع بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وعدلت محافظة الجيزة المخطط المستهدف لمشروع تطوير العشش ليتم على 4 مراحل بعدما تبين وجود 265 أسرة مستحقة بدلًا من 210 حسب تقرير لجنة الحصر التي شكلتها المحافظة.

المواطنون متقبلون فكرة التطوير من البداية

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تم إعداد مخطط تطويرعشش شارع السودان بالتعاون مع مديرية الإسكان بالمحافظة والتي تقوم على تنفيذ المشروع للقضاء على العشوائية والمناطق غيرالآمنة وتسكينهم بأماكن معيشة جديدة وآمنة، مشيرا إلى أنه تم رفع مئات الأطنان من مخلفات التعديات التى استغرقت وقتا كبيرا لحين تنظيف المكان.

وأشار المحافظ لـ "الوطن" إلى أن المواطنين متقبلون لفكرة التطوير من البداية لتحويل المنطقة من مأوى للحيوانات الضالة ومقالب للقمامة إلى مساكن آمنة وجديدة تسمح للمعيشة.

تنفيذ 3 مراحل وتسكين قاطني العشش المستحقين بها

وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 مراحل وتسكين قاطني العشش المستحقين بها من خلال لجان تم تشكيلها مسبقا لحصر الأسر الموجوده بالعشش، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية بعدد 145 وحدة سكنية بـ 5 عمارات تسكين 40 أسرة بالوحدات السكنية ضمن المرحلة الثالثة.

وقال راشد إنه تم تسكين 40 أسرة بالوحدات السكنية ضمن المرحلة الثالثة لتطوير منطقة عشش السودان والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية من أصل 120 وحدة من وحدات المرحلة الثالثة بتكلفة 30 مليون جنيه، لافتا إلى أن الوحدة التي أنشئت لتسكين المواطنين بها تعد نقلة كبيرة في حياة المواطنين تقدمها الدولة لمواطنيها بالمناطق غير الآدمية ضمن التوجيهات التي تسير بها الدولة في تطوير العشوائيات وتغيير نمط معيشة المواطنين.

إزالة 40 عشة و5 عقارات تمهيدا لبدء المرحلة الرابعة

وأشار راشد إلى أن المحافظة نسقت مع مديرية أمن الجيزة أعمال إزالة 40 عشة و5 عقارات بمنطقة عشش السودان تمهيدا لبدء أعمال بناء وتسكين باقي الأسر المستحقة من سكان العشش ضمن أعمال المرحلة الرابعة لتطوير منطقة عشش السودان وبدء أعمال إنشاء سلم مترو الأنفاق، لافتا إلى أن أعمال الإزالة للعشش جاءت تمهيدا لبدء إنشاء 84 شقة سكنية لمواطني عشش السودان للعيش بها ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة وتحسين مستوى المعيشة لمواطنيها وأحداث طفرة في الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح المحافظ أنه تم منح ساكني العشش القيمة الإيجارية لتأجير شقق سكنية لحين الانتهاء من بناء الوحدات السكنية لهم وتسكينهم بها.