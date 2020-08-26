العامري يدلي بصوته في انتخابات البيطريين: تسير حتى الآن بشكل متميز

أدلى الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، والمرشح على مقعد النقيب العام، بصوته في انتخابات التجديد النصفي بالنقابة.

وأعرب الدكتور خالد العامري، عن تمنياته بأن يسير اليوم بكل هدوء دون حدوث أي شيء تعرقل العملية الانتخابية، مؤكدا أنها تسير حتى الآن بشكل متميز.

وأضاف "العامري"، أنه يتمنى ممن يحالفه التوفيق ويفوز في الانتخابات، أن يسخر نفسه لخدمة الأطباء البيطريين وأن ينحي مصلحة الشخصية جانبا وأن تكون المصلحة العامة لها الكلمة العليا لأن العمل النقابة تطوعي ويخدم المهنة وليس أفرادا بعينها.

وكانت قد بدأت عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين، وتجرى الانتخابات على مقعد النقيب العام والتجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية عدا نقابة "القاهرة، الجيزة، قنا"، في تمام العاشرة صباحا.

أكد الدكتور البدري أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أن التصويت بكل المحافظات يتم تحت إشراف قضائي كامل، بمشاركة 55 مستشارا من هيئة النيابة الإدارية، يشرفون على 55 لجنة انتخابية على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه يسمح بالتصويت لعضو الجمعية العمومية بموجب الكارنيه أو بطاقة الرقم القومي أو الباسبور، وإيصال سداد اشتراك النقابة العامة عن عام 2019، مؤكدا على أن العملية الانتخابية تبدأ العاشرة صباحا وتغلق اللجان ويتوقف التصويت في تمام السادسة مساء.

وأشار البدري إلى أنه سيسمح بسداد الاشتراكات المتأخرة بمقر لجنة الانتخابات قبل التصويت، لافتا إلى أنه يمكن سداد الاشتراكات حتى عام 2019 من خلال موقع النقابة الرسمي، أو خدمة فوري من أي ماكينة.

وأوضح أنه تم إصدار توصيات لكل اللجان بالمحافظات، الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الأعضاء خلال مشاركتهم بالانتخابات، حيث يتم إلزام كل المترددين على المقار الانتخابية بارتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الاجتماعي، واستخدام المطهرات، لافتا إلى أن كل اللجان الانتخابية البالغ عددها 55 لجنة، انتهت من كل الاستعدادت اللازمة للتصويت.