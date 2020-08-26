وكيل البيطريين: رصدنا تأخر فتح لجنة واحدة والانتخابات مستقرة

قال الدكتور البدري ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن انتخابات التجديد النصفي تسير بالشكل المطلوب في جميع المحافظات وتم فتح باب التصويت أمام جميع الناخبين في تمام الساعة العاشرة عدا لجنة وحيدة في محافظة الوادي الجديد تأخرت 5 دقائق عن البدء.

وأضاف "البدري" أنه كان هناك نقص في نموذج "1 و5" في محافظة المنيا، وتم تدارك الأمر سريعا، وحاليا الأمور في جميع المحافظات تسير على ما يرام.

وجدير بالذكر أن عملية التصويت بدأت منذ قليل، في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين، وتجرى الانتخابات على مقعد النقيب العام والتجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية عدا نقابة "القاهرة، الجيزة، قنا".

أكد الدكتور البدري أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أن التصويت بكل المحافظات يتم تحت إشراف قضائي كامل، بمشاركة 55 مستشارا من هيئة النيابة الإدارية، يشرفون على 55 لجنة انتخابية على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه يسمح بالتصويت لعضو الجمعية العمومية بموجب الكارنيه أو بطاقة الرقم القومي أو الباسبور، وإيصال سداد اشتراك النقابة العامة عن عام 2019، مؤكدا أن العملية الانتخابية تبدأ العاشرة صباحا وتغلق اللجان ويتوقف التصويت في تمام السادسة مساء.

وأشار البدري إلى أنه سيسمح بسداد الاشتراكات المتأخرة بمقر لجنة الانتخابات قبل التصويت، لافتا إلى أنه يمكن سداد الاشتراكات حتى عام 2019 من خلال موقع النقابة الرسمي، أو خدمة فوري من أي ماكينة.

أوضح أنه تم إصدار توصيات لكل اللجان بالمحافظات، الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الأعضاء خلال مشاركتهم بالانتخابات، حيث يتم إلزام كل المترددين على المقار الانتخابية بارتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الاجتماعي، واستخدام المطهرات، لافتا إلى أن كل اللجان الانتخابية البالغ عددها 55 لجنة، انتهت من كل الاستعدادت اللازمة للتصويت.