محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء محطة مياه البكارشة بمركز الحسينية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال إنشاء محطة مياه البكارشة بمركز الحسينية، والتي ستعمل بطاقة إنتاجية 51 ألف م3/ يوميا، بتكلفة مالية تبلغ 350 مليون جنيه، للمساهمة في القضاء على ضعف وصول مياه الشرب للمنازل بمراكز شمال المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيراً لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ 8 مشروعات مياه شرب بنطاق المحافظة بتكلفة مليار و276 مليون جنيه وتوفير كوب مياه نظيف لكل مواطن.

تفقد المحافظ الأعمال الجارية بالمحطة للتأكد من التزام الشركة المنفذه من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء العمل للحفاظ على سلامة العمال والاطمئنان على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، مشددًا على ضرورة مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمحطة حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 70% إنشائي و40% كهروميكانيكا، ومن المقرر التشغيل التجريبي لمحطة مياه البكارشة في 4/2021 على أن يتم التسليم النهائي في 30/ 6 / 2021 ودخولها الخدمة الفعلية لتحسين منظومة مياه الشرب بمراكز شمال المحافظة.

ومن جانبه أكد المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم الاتفاق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي على التعاقد لتركيب 4 وحدات مياه فائقة الجودة بطاقة إنتاجية 20 ألف م3 / يوميا لتوفير كوب مياه لأهالي القرى التي تعاني من نقص شديد من مياه الشرب، لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال بمحطة مياه البكارشة.

كما حرص المحافظ على الاستماع لشكاوى المواطنين من أهالي مركز ومدينة الحسينية والتي تمثلت في نقص مياه الشرب وسوء حالة الطرق الداخلية، ليوجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الجهات المعنية باتخاذ اللازم وحل مشاكل المواطنين.