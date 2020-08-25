يوم حقلي إرشادي لفلاحي الشرقية حول فول الصويا

أعلن المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، تنظيم إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية يوم حقلي إرشادي منزرع بمحصول الفول الصويا صنف جيزة 111 المحمل على الذرة بناحية الخضيري بمركز ومدينة ههيا.

وأشار إلى أن الهدف من تنظيم تلك الحقول الإرشادية هو توعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل، ومناقشة أهم التوصيات الفنية التي تمكنهم من الاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة لزراعة محصولين أو أكثر في نفس المساحة وفي نفس الوقت.