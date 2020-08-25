"صحة الشرقية" تبحث إنشاء مستشفيين خاصين بالعاشر

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع أعضاء اللجنة المشكلة من مدير الإدارة الهندسية بالمحافظة، ومديري الإدارات الفنية بالشؤون الصحية، لدراسة وفحص إنشاء مستشفيين خاصين بمدينة العاشر من رمضان.

وأسفر الاجتماع عن الموافقة المبدئية على المشروعين، وسيجري العرض على المركز القومي لبحوث الإسكان بالقاهرة، طبقاً للقرار وزارة الصحة رقم 402 سنة 2015.

ووجه وكيل الوزارة بأن يجري تخصيص قسم للحروق، وعناية مركزة للأطفال بالمستشفيات وفقاً لاحتياجات المنطقة، وخدمة المرضى بها.