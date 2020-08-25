حملات لرفع الإشغالات والإعلانات من شوارع الشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالشرقية، حملة مكبرة لرفع عدد كبير من الإشغالات والإعلانات المخالفة، وذلك بالتنسيق مع قوة أمنية من شرطة المرافق وقسم الإشغالات والإعلانات ورخص المحلات.

وأسفرت الحملة عن رفع 30 حالة إشغال عبارة عن تندة بالطريق العام، وإزالة 125 حالة إشغال عبارة عن تلتوار وسلم مخالف للقانون.

كما جرى رفع 310 حالات إشغال متنوعة، وإزالة 3 أكشاك وتنفيذ قرار غلق لـ31 من المحلات بمنطقة السوق.

كما شنت رئاسة حي أول الزقازيق، حملة لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بنطاق الحي بمشاركة الموظفين والمسؤولين بالنوبتجية المسائية برئاسة الحي وبالاشتراك مع شرطة المرافق بقيادة العميد عاطف هيكل.