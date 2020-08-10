أنطونيو بانديراس وتوم هانكس عملا معا عام 1993 وأصيبا بكورونا في 2020

صدر فيلم فيلادلفيا 14 يناير 1993، وحقق نجاحا كبيرا وقت طرحه بدور العرض، وتخطت أرباحه الـ206 ملايين دولار.

والفيلم من بطولة توم هانكس، دينزل واشنطن، وشارك فيه الممثل الأسباني الجديد في ذلك الوقت أنطونيو بانديراس، والذي كان يحاول اقتحام عالم هوليوود ليثبت موهبته وسط كبار النجوم.

ترشح فيلادلفيا الذي أخرجه Jonathan Demme، وكتبه Ron Nyswaner، لخمس جوائز أوسكار، وحصد منها 2، الأولى أفضل ممثل دور رئيسي لتوم هانكس، والثانية أفضل أغنية لفيلم. كما حصد الفيلم جائزتي جولدن جلوب، وترشح لجائزة بافتا.

ويشاء القدر بعد مرور 27 عاما، أن يعلن كل من توم هانكس وأنطونيو بانديراس عن إصابتهما بفيروس كورونا.

حيث أعلن توم هانكس، 64 عاما، إصابته وزوجته ريتا بفيروس كورونا في مارس الماضي، أثناء وجودهما في أستراليا، عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، وقال هانكس وقتها: "شعرنا بالتعب قليلاً، وكان لدينا نزلات برد، وبعض آلام بالجسد. وكان لدى ريتا بعض القشعريرة، وبعد الكشف تأكد إصابتنا بفيروس كورونا"، موجها رسالة لجمهوره بعدها: "اعتنوا بأنفسكم".. وهو ما سبب قلق محبيه عليه في العالم كله.

وفي آخر مارس، عاد "هانكس" برفقة زوجته ريتا ويلسون إلى الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى عقب شفائهما من فيروس كورونا.

أما الممثل أنطونيو بانديراس فقد أعلن اليوم، والذي يصادف ميلاده الـ60، عن إصابته بفيروس كورونا ويقضي عيد ميلاده بالحجر الصحي.

وأعلن عبر تويتر: "أريد أن أعلن أنه اليوم، 10 أغسطس، أنني أجبرت على الاحتفال بعيد ميلادي الستين في الحجر الصحي، بعد أن ثبتت إصابتي بفيروس كورونا".

وأضاف "بانديراس": "أود أن أضيف أنني أشعر بتحسن نسبي، وأنا واثق من أنني سوف أتعافى في أقرب وقت ممكن بعد التعليمات الطبية التي آمل أن تسمح لي بالتغلب على الفترة المرضية التي أعاني منها".

وأضاف الممثل الأسباني: "سأستفيد من هذه العزلة بالقراءة والكتابة والراحة ومواصلة وضع الخطط للبدء في إعطاء معنى لعمري بعد الـ 60 عامًا".