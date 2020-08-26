محافظ القليوبية يضع حجر أساس المدرسة اليابانية ببنها

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، وعبدالرحمن فتح الباب مدير الإدارة التعليمية ببنها، عدداً من المنشآت التعليمية، بمناسبة العيد القومى للمحافظة، الذي يوافق 31 أغسطس من كل عام.

شملت المشروعات الجديدة افتتاح مدرسة الحرية الإعدادية، بقرية ميت العطار، بتكلفة قدرها 4 ملايين و900 ألف جنيه، والمدرسة الفنية للبنات في بنها، بتكلفة 9 ملايين جنيه.

كما قام المحافظ بوضع حجر الأساس للمدرسة اليابانية بمدينة بنها، بتكلفة 18.5 مليون جنيه، وكذا وضع حجر الأساس لإنشاء 12 فصلاً جديداً بمدرسة "الشيماء" الثانوية للبنات في بنها، بتكلفة 4.5 مليون جنيه.

وكذلك قام المحافظ ومرافقوه بافتتاح التوسعات الجديده فى مدرسة "الشهيد أشرف كامل" الثانوية، بقرية "مرصفا"، بتكلفة 3.5 مليون جنيه، وكذا التوسعات الجديدة بمدرسة "كفر سندنهور"، بدائرة مركز بنها، بتكلفه 2 مليون و800 الف جنيه.