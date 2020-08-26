الأعلى للجامعات الخاصة: أبلغنا الجامعات بقرار حماية المستهلك

كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه تم إخطار الجامعات الخاصة، بقرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، حول ضرروة رد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019/2020، وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسى الجديد 2020/2021.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن عددا من الجامعات الخاصة منذ الإعلان عن جائحة كورونا المستجد" كوفيد19"، التزمت بعدد من الإجراءات المتعلقة بقيمة المصروفات المخصصة للمدن الجامعية والانتقالات للطلاب المشتركين في الباصات، والتي منها ترحيل قيمة الاشتراك للباصات والمدن الجامعية في الفترة التي تم تعليق الدراسة بها للعام الجديد للطلاب القدامي، وبالنسبة لخريجي العام الماضي، جاري منحهم قيمة الفترة المذكورة .

وقال الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية، إن مجلس أمناء الجامعة برئاسة محمد فريد خميس، أقر وقت الإعلان عن جائحة كورونا، رد قيمة المصروفات لاشتراكات الباصات فترة تعليق الدراسة من وقتها لخريجي الكليات، فضلاً عن خصمها من الاشتراك الجديد للطلاب الباقين في السنوات المختلفة.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، بوزارة التعليم العالي، إنه تم إخطار المعاهد الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك.

وكان مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، ألزم، كل مقدمي الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد)، ومؤسسات النقل أو الرحلات بكل صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019/2020، وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسى الجديد 2020/2021.

وقال الجهاز في بيان له، إن قرار مجلس الإدارة نظم أسلوب وطريقة رد نسبة 25% من مقابل خدمة نقل الطلاب، إما من خلال خصمها من مصروفات العام الدراسي المقبل بالنسبة لطلاب سنوات النقل، الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل.

أما بشأن الطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسى المنصرم 2019/2020، فإن القرار ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة (25% من رسوم خدمة النقل) خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطالب أو ولي أمره، طلبا للمؤسسة برد تلك القيمة.