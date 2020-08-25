بدء تلقي طلبات التحويل ونقل قيد الطلاب من وإلى جامعة أسيوط 8 سبتمبر

وافق مجلس جامعة أسيوط على قبول طلبات التحويل ونقل قيد الطلاب من وإلى كليات الجامعة للعام الجامعي 2021/2020، وذلك اعتبارًا من 6 سبتمبر المقبل، على أن تنتهي بعد مضى شهر من ابتداء العام الجامعي.

وأوضح الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن تلقي الطلبات يتم من خلال مكتب التحويل المركزي بالإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بالجامعة، وفقًا للضوابط الخاصة بالتحويل ونقل القيد، والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف الدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه يشترط أن يكون الطالب ناجحًا ومنقولًا إلى فرقة أعلى فى الكلية المحول منها، وأن تكون الأولوية فى التحويل للطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات والتقديرات، وأن يكون التحويل بين الكليات المتناظرة التي تتوافق لائحتها مع لائحة الكلية المحول إليها.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أنه فى حالة نقل القيد يُشترط أن يكون الطالب مستوفيًا للشروط المؤهلة للقبول بالكلية، وأن يكون حاصلًا على الحد الأدنى للقبول بالكلية في سنة حصوله على الثانوية العامة، وأن يكون طالب التحويل أو نقل القيد من محافظة أسيوط ومن المحافظات التى تقع فى النطاق الجغرافي لجامعة أسيوط، بشرط عدم وجود كليات مناظرة للكلية التى يرغب فى التحويل أو نقل القيد إليها، وألا تزيد نسبة الطلاب المحولين أو المنقول قيدهم عن 20% من عدد طلاب الفرقة المطلوب التحويل أو نقل القيد إليها.