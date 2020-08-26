7 معامل جديدة وفرص تدريب متميزة فى مجال الهندسة بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، ختام أعمال المشروع العلمي المشترك بين كلية الهندسة بالجامعة، مع جامعة كورياتيك بكوريا الجنوبية، في مجال الهندسة والمختص بـ"زيادة القدرة البحثية والتعليمية في جامعة أسيوط باستخدام التكنولوجيا المتقدمة"، الذي انطلقت فعالياته خلال عام 2016، من خلال إبرام إتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين، ممتدة على مدار أربعة سنوات متتالية، يرتكز التعاون المشترك فيها على قسمىّ الهندسة الكهربية والميكانيكية.

وأعرب عن سعادته بالاستفادة من التجربة الكورية، في إثراء الحركة العلمية والبحثية لطلاب الجامعة، في كل المجالات، وخاصة في المجالات التكنولوجية، مؤكدا على حرص الجامعة على الانفتاح، وإقامة علاقات متميزة ووثيقة، مع كل الجامعات والمؤسسات العلمية من مختلف دول العالم.

جاء ذلك في أعقاب المؤتمر الختامي لأنشطة المشروع، الذي أجراه الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عبر الفيديو كونفراس، مع كوان يونج السكرتير الثاني للعلاقات الخارجية والاقتصادية بالسفارة الكورية، لمناقشة فعاليات ومخرجات المشروع، وذلك بحضور كلٍ من الدكتور مؤمن طه رئيس قسم الهندسة الكهربائية، والدكتور أحمد حمزة رئيس قسم الهندسة الميكيانيكية، ومن الجانب الكوري حضر الدكتور سونج تشوي عضو جامعة كورياتيك ورئيس المشروع، والدكتور لي عضو مجلس إدارة المشروع، وكلٍ من المهندسين أحمد جمال وأحمد علي مساعدي المشروع.

وخلال اللقاء، أوضح الدكتور أحمد المنشاوي أن المشروع نجح في تنفيذ عدد 7 معامل تعليمية جديدة بأحدث الأجهزة التعليمية، وتوفير فرص تدريب متميزة لطلاب السنوات النهائية بقسميّ الهندسة الميكانيكية والكهربية، بعدد من المصانع مثل "سامسونج، إل جي، ليوني، هيونداي، كوكاكولا"، لتأهيلهم بما يناسب سوق العمل، بجانب توفير نحو 14 فرصة تدريب لأعضاء هيئة التدريس من القسمين بجامعة كورياتيك بكوريا الجنوبية، لمدة 6 أسابيع، وذلك لرفع كفائتهم في التعامل مع أحدث المعدات والأجهزة في تخصصاتهم، ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، في وسائل وأساليب التدريب الحديثة.

وأكد الدكتور المنشاوي، على الاهتمام المسبق لدى الجامعة، بتقوية العلاقة مع الصناعة، وهي أحد أهداف المشروع الرئيسية، مشيرا في ذلك إلى توفير المشروع لأكثر من 30 دورة تدريبية لمهندسي وفني المصانع المحلية والكورية الموجودة في مصر، على مدار 4 سنوات، بجانب توفير استشارات فنية وإدارية، لأكثر من 25 مصنع، بواسطة أعضاء هيئة التدريس بالقسمين، إلى جانب قيام المشروع بتوفير دعم مالي لحوالي 70 مشروع تخرج لطلاب السنوات النهائية، للتسهيل عليهم شراء المكونات والمعدات اللازمة لتنفيذ مشروعات تخرجهم بالشكل الذي يصقل مهاراتهم العلمية والعملية، وبما يؤهلهم لسوق العمل ومتطلباته.

وفي ختام اللقاء أعرب الدكتور أحمد المنشاوي، عن خالص شكره وتقديره لحكومة كوريا الجنوبية متمثلة في وزارة التعليم ووزارة العلاقات الخارجية، على الدعم والمجهود، الذي تم بذله خلال سنوات المشروع، مشيرا إلى رغبة الجامعة، في استمرار التعاون مع دولة كوريا الجنوبية، في مجال التعليم بعد انتهاء المشروع.

ومن جانبه أعرب "كوان يونج"، عن تقدير دولة كوريا الجنوبية لمصر ودورها المحوري، والإقليمي في فتح مجالات جديدة للتعاون، والعمل المشترك مع كل المؤسسات العلمية الدولية، واهتمام كوريا الجنوبية بالتعاون مع جامعة أسيوط، في تطوير العملية التعليمية، وتوفير المناخ العلمي الداعم للطلاب، الذي يمكنهم من العمل والابتكار علي نحو أمثل، مشيرا إلى سعادة الجانب الكوري البالغة، بنجاح المشروع في تنفيذ أهدافه

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة، عن أبرز الأنشطة والفعاليات الهامة التي حظي بها المشروع ودور جامعة أسيوط الفعال، في تنفيذها من خلال الحرص علي توفير الدعم الكامل، وتسهيل كل الإجراءات لتحقيق الأهداف المرجوة منه علي أكمل وجه، مضيفا أن الجلسة الختامية للمشروع، شهدت تقديم عروض توضيحية لكلٍ من الدكتور مؤمن طه والدكتور أحمد حمزة حول ما تمّ إنجازه داخل قسميّ الهندسة الميكانيكية والكهربية من معامل جديدة ودورات تدريبية وتطوير في اللوائح الداخلية لكل قسم على حدة.