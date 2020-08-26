سليم: اليوم عرس انتخابى للأطباء البيطريين ونسعى لخدمة زملائنا

قال الدكتور خالد سليم، نقيب أطباء بيطريين القاهرة، والمرشح لمقعد النقيب العام، إن اليوم هو عرس انتخابى للأطباء البيطريين، مضيفا: "نسعد في هذا اليوم كل عامين بلقاء زملائنا في الجمعية العمومية، ونسعى جميعا لخدمة مهنة الطب البيطري وزملائنا الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية بجميع أطيافهم".

وكانت لجان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين قد فتحت أبوابها، أمام الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية، في تمام العاشرة صباح اليوم.

ويتوافد الناخبون على التصويت في العملية الانتخابية، حيث تجرى الانتخابات على مقعد النقيب العام والتجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية عدا نقابات "القاهرة، الجيزة، قنا".

وقال الدكتور البدري أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، إن التصويت يتم تحت إشراف قضائي كامل، بمشاركة 55 مستشارا من هيئة النيابة الإدارية، يشرفون على 55 لجنة انتخابية على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه يسمح بالتصويت لعضو الجمعية العمومية بموجب الكارنيه أو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وإيصال سداد اشتراك النقابة العامة عن عام 2019، مؤكدا أن العملية الانتخابية تبدأ العاشرة صباحا وتغلق اللجان ويتوقف التصويت فى تمام السادسة مساء.

أشار "البدري" إلى أنه سيسمح بسداد الاشتراكات المتأخرة بمقر لجنة الانتخابات قبل التصويت، لافتا إلى أنه يمكن سداد الاشتراكات حتى عام 2019 من خلال موقع النقابة الرسمى، أو خدمة فورى من أي ماكينة.

وأوضح أنه تم إصدار توصيات لكل اللجان بالمحافظات، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الأعضاء خلال مشاركتهم بالانتخابات، حيث يتم إلزام المترددين على المقار الانتخابية بارتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الاجتماعي، واستخدام المطهرات، لافتا إلى أن اللجان الانتخابية البالغ عددها 55 لجنة، انتهت من الاستعدادت اللازمة للتصويت.