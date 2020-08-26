وكيل "أوقاف كفر الشيخ" خطيبا لمسجد الدسوقي في صلاة الجمعة الأولى

قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه سيكون خطيباً لخطبة الجمعة الأولى بعد فتح المساجد، بمسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، مضيفاً أن الخطبة ستكون بعنوان "الأمل حياة".

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم التشديد على جميع الأئمة والخطباء ألا تزيد خطبة الجمعة عن عشر دقائق مع التوجيه لرواد المساجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وهي التباعد ولبس الكمامة وأن يصطحب كل مصلٍ السجادة الخاصة به.

وتابع أنه جرى تعقيم وتطهير المساجد، ووضع علامات التباعد، فضلاً عن وضع إرشادات للمصلين، وأنه لن يسمح بدخول مصلٍ دون ارتداء كمامات.