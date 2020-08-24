أوقاف كفر الشيخ تستعد لعودة صلاة الجمعة بتطهير المساجد وعلامات تباعدية

عقد الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، اجتماعا مع مديري إدارات الأوقاف الفرعية استعدادا لافتتاح المساجد الجمعة المقبلة.

وقال الفقي، إنه تم التأكيد على عدة أمور وهي استمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية لحين صدور تعليمات أخرى والاستمرار في تعقيم وتطهير المساجد من اليوم وحتى الخميس المقبل، ووضع العلامات التباعدية في المساجد وأشار الفقي إلى ضرورة الالتزام لجميع، العاملين بالمساجد بالكمامة والمصلية الخاصة حتى يكونوا قدوة لغيرهم .

وشدد وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، على ضرورة التزام خطباء المساجد بعنوان الخطبة "الأمل حياة" وكذلك الالتزام بالوقت وهو عشر دقائق فقط، مشيرا إلى أنه تم التوسع في أعداد المساجد التي تقام بها خطبة الجمعة بشرط أن يكون بها إمام وخطيب أو خطيب مكافأة واثنين عمال مع غلق جميع الزوايا .

ونبه الفقي على مديري الإدارات بالمرور المكثف وإلغاء جميع الإجازات عدا الوجوبية لما بعد صلاة الجمعة المقبلة، مؤكدا أن جهاز المتابعة بالمديرية وتفتيش الدعوة بالإدارات، عليهم متابعه سير العمل بالمساجد والتواصل مع غرفه عمليات المديرية بصفة مستمرة.